Адское пекло до +42, холод до +7: погода в России на неделе с 14 по 20 июля

Адское пекло до +42, холод до +7: погода в России на неделе с 14 по 20 июля

Жара в Москве на следующей неделе наконец спадет, но на юге России ожидается пекло до +42 градусов. При этом в некоторых регионах с понедельника до воскресенья будут лить дожди и греметь грозы. Подробнее о погоде в РФ с 14 по 20 июля NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какой будет погода в Центральной России

В Тверской, Смоленской, Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областях в понедельник и вторник столбики термометров покажут +26–28 градусов. Сильные дожди с грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду прогнозируются в этих регионах 14 июля. На следующий день осадки продолжатся, но будут более умеренными.

Со среды столбики термометров в Центральной России будут показывать в дневное время около +25 градусов. Прогнозируются также небольшие дожди.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях в течение рабочей недели воздух будет прогреваться до +27–29 градусов. В понедельник возможны сильные дожди с грозами. В последующие дни осадки будут небольшими.

В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях также не обойдется без дождей, местами сильных. Неделя начнется с жаркой погоды — местами воздух может прогреться до +38 градусов. С середины недели воздух будет прогреваться до +28–30 градусов, в Воронежской области местами до +34 градусов.

Где будет пасмурно и сыро

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в начале недели будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха 14 июля составит +22–27 градусов, местами столбики термометров будут подниматься до +29 градусов. Во вторник и среду, 15–16 июля, будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, а температура будет держаться в районе +24–27 градусов.

В последующие сутки также не прогнозируются солнечные дни. Столбики термометров будут находиться в диапазоне от +20 до +25 градусов. К концу недели произойдет небольшое понижение температуры.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в начале недели ожидаются дожди, температура будет держаться около +25 градусов. К среде осадки усилятся, температура воздуха во второй половине недели снизится, и в дневные часы будет около +21 градуса.

На севере Приволжского федерального округа — в Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях — в начале недели воздух в дневные часы будет прогреваться до +26 градусов, местами до +31 градуса. Неделя начнется с небольших дождей, которые усилятся ко вторнику — среде. С 15 по 17 июля температура ожидается в диапазоне +24–29 градусов. В среду и четверг в этих регионах прогнозируются ливни с грозами.

В Кемеровской области, в центре и на юге Красноярского края, Хакасии, Туве и Республике Алтай воздух будет прогреваться до +19–24 градусов, местами до +32 градусов. В понедельник и четверг там ожидаются сильные ливни. Дожди пройдут и в Бурятии и Забайкалье. Там столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов.

Ливни ожидаются и на Дальнем Востоке. На юге Хабаровского края всю неделю будут идти дожди, самые сильные — в понедельник и вторник. Температура воздуха там будет держаться в диапазоне +19–24 градуса. Сильные осадки ожидаются 14 и 15 июля на Сахалине. Преобладающая дневная температура ожидается в пределах +14–19 градусов. В Приморье местами пройдут небольшие осадки. Днем там ожидается +21–26 градусов.

В каких регионах прогнозируется 40-градусная жара

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях всю неделю дневная температура будет находиться в диапазоне от +25 до +29 градусов, местами воздух может прогреваться до +30 и больше. В понедельник в этих регионах без осадков, во вторник начнутся небольшие дожди, в среду и четверг они усилятся до умеренных.

В Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях в понедельник и вторник прогнозируется сильная жара — до +41–42 градусов, с небольшими кратковременными дождями. В среду и четверг столбики термометров покажут +30–35 градусов, местами до +38 градусов. В эти дни также не исключены локальные ливни с грозами.

В Краснодарском крае и Адыгее в понедельник воздух прогреется до +30–35 градусов, местами до +40. В последующие сутки температура понизится примерно на один-два градуса. С середины и до конца рабочей недели воздух в дневное время будет прогреваться до +28–32 градусов, местами до +37. В течение всего периода стоит здесь ждать небольшие и умеренные осадки.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае ожидается очень жаркое начало недели с температурой около +33–38 градусов, местами до +40–42. Вероятность дождей здесь небольшая. К середине недели прогнозируются осадки, жара ослабнет до +30–35 градусов, хотя местами будет +38 градусов.

Где будет холоднее обычного

На севере Урала — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — температура воздуха окажется ниже климатической нормы. На протяжении рабочей недели она составит всего +15–18 градусов в дневное время, местами воздух может прогреваться до +24 градусов. По ночам в отдельных районах округов похолодает до +7 градусов. Сильные дожди здесь прогнозируются 14 и 15 июля, а 16 и 17 июля они немного ослабнут, но не завершатся.

В Свердловской и Тюменской областях также погода будет прохладнее обычного. В дневные часы воздух здесь прогреется до +18–23 градусов в понедельник и до +16–21 градуса во вторник. В среду похолодает до +15 градусов, но в последующие сутки воздух прогреется до +18–24 градусов. На протяжении всей рабочей недели ожидаются умеренные осадки.

В Челябинской и Курганской областях в понедельник столбики термометров не поднимутся выше +18–23 градусов, во вторник ожидается +20–25 градусов, в среду снова +18–23 градуса, а в последующие сутки потеплеет до +21–26 градусов. Погода будет ясной, дождей практически не будет.

В Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае неделя начнется с сильных дождей и прохладной погоды ниже климатической нормы примерно на 2,5 градуса. В понедельник температура составит +15–20 градусов. В последующие дни ожидаются умеренные осадки, а столбики термометров при этом поднимутся до +17–22 градусов.

Читайте также:

Адское пекло +40, тропические ночи, ураганы: какой будет погода в июле в РФ

Грозовые ливни и духота до +38? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Как выжить в жару +35? Что надеть, пить и есть — простые советы врачей

Когда вернется рекордная жара до +35? Погода в Москве в июле: чего ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить