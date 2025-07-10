Россияне могут добиться сокращенного рабочего дня из-за жары Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре в помещении

Чтобы избежать перегревания организма, сотрудникам, которые трудятся на открытом воздухе или в помещениях без кондиционера, стоит сокращать рабочий день, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. Отмечается, что температуру в офисах следует поддерживать на уровне 24–25 градусов.

Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов — на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на четыре часа, — сказано в публикации.

В случае если приходится работать на открытом воздухе при +32,5 градуса и выше, Роспотребнадзор советует трудиться по 15–20 минут, при этом делая десятиминутные передышки в охлаждаемых помещениях. В целях профилактики обезвоживания также следует соблюдать питьевой режим.

Ранее стало известно, что температура воздуха 10 июля в центре Москвы превысила +33,7 градуса и побила два погодных рекорда. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что этот день стал самым жарким с начала года. Кроме того, это самое жаркое 10 июля с 1996 года.