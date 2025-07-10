В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года

В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года Синоптик Вильфанд: температура воздуха 10 июля в Москве побила два рекорда

Температура воздуха 10 июля в центре Москвы превысила +33,7 градуса и побила два погодных рекорда, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, этот день, в частности, стал самым жарким с начала года.

[Также] 10 июля температура превысила +33,7 градуса, обогнав предыдущее значение на 0,3 градуса, зафиксированное в 1996 году, — сказал он.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жара продержится в Москве до конца следующей недели. По ее словам, средняя температура воздуха в эти дни в столице будет держаться на отметке от 28 до 33 градусов тепла.

Тем временем в Московском метрополитене из-за жары начали раздавать питьевую воду. По данным пресс-службы департамента транспорта столицы, с 12:00 воду можно получить на станциях метро «Филевский парк», «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская», «Кунцевская» и «Выхино». Также воду раздают на Ленинградском вокзале и на автовокзалах.