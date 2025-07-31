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31 июля 2025 в 06:22

ВСУ расправились с жителями Селидово и их домашними животными

Житель Селидово заявил, что ВСУ расстреляли граждан при отступлении из города

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Селидово (ДНР) военнослужащие Вооруженных сил Украины совершили расправу над местными жителями и их домашними животными перед отступлением, рассказал в беседе с РИА Новости очевидец событий Юрий Яцюта, лично знавший погибших. Украинские бойцы расстреляли граждан при отступлении из населенного пункта.

Лично знал семью Копыловых <...>. Такая же участь: не предупреждая, ворвались, только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся... Дошли до Олега — он держал немецких овчарок... И его пристрелили, паспорт украинский лежал у него на груди, — заявил свидетель.

По словам местного жителя, тело убитого с украинским паспортом на груди пролежало непогребенным около трех недель. Военные также расстреляли принадлежавших погибшему собак.

Селидово было взято под контроль российскими войсками 29 октября 2024 года. Этот населенный пункт в 40 км от Донецка имел важное стратегическое значение в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что сдавшийся в плен украинский военный Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов. О произошедшем он рассказал на допросе. По словам Скубака, выполняя приказ командира роты с позывным Качур, он убил попавших в плен солдат ВС России. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

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