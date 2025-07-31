Американские врачи помогли родиться «самому старому» в мире ребенку

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MIT Technology Review: ребенок родился в США из эмбриона, хранившегося 30 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США зафиксирован уникальный медицинский случай — 26 июля 2025 года на свет появился мальчик, развившийся из эмбриона, который находился в заморозке более 30 лет. Как сообщает MIT Technology Review, этот случай установил новый мировой рекорд в области репродуктивных технологий.

Таддеус Дэниел Пирс, появившийся на свет 26 июля, развился из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, — отмечает издание.

Эмбрион был создан в 1994 году в рамках процедуры ЭКО и хранился в криоконсервированном состоянии. Современные родители мальчика «усыновили» этот эмбрион — изначально было создано четыре эмбриона, один использовали сразу, а три оставили на хранение.

До этого рекорд принадлежал эмбриону, который хранился 24 года перед успешной имплантацией. Исследователи обращают внимание, что рождение Таддеуса открывает новые перспективы для криоконсервации и использования донорских эмбрионов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сразу восемь детей с ДНК троих родителей появились на свет в рамках эксперимента. Из-за генетических мутаций участвовавшие в программе матери имели повышенный шанс передачи младенцам опасных для жизни заболеваний. Однако новейшая технология позволила устранить данные мутации.

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