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17 июля 2025 в 09:21

В Британии родились дети с ДНК троих родителей

Sky: восемь детей с ДНК троих родителей родились в Британии в ходе эксперимента

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сразу восемь детей с ДНК троих родителей появились на свет в Великобритании в рамках эксперимента, сообщает телеканал Sky. По его информации, из-за генетических мутаций участвовавшие в программе матери имели повышенный шанс передачи младенцам опасных для жизни заболеваний. Однако новейшая технология позволила устранить данные мутации.

В Великобритании родились восемь детей с ДНК трех человек после процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания, — говорится в публикации.

Уточняется, что участие в эксперименте приняли 22 женщины, из которых только семь смогли забеременеть. При этом пятеро из восьми родившихся детей не имеют следов наследственных заболеваний.

В рамках исследования ученые отобрали генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери с мутировавшим геном. Они удалили из него данные сведения, после чего перенесли материал в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями.

Ранее исследователи из США выяснили, что ген TAF2 способствует агрессивному развитию гепатоцеллюлярной карциномы — самому распространенному типу рака печени. Экспрессия данного гена значительно выше у пациентов с ГЦК.

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