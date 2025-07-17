В Британии родились дети с ДНК троих родителей Sky: восемь детей с ДНК троих родителей родились в Британии в ходе эксперимента

Сразу восемь детей с ДНК троих родителей появились на свет в Великобритании в рамках эксперимента, сообщает телеканал Sky. По его информации, из-за генетических мутаций участвовавшие в программе матери имели повышенный шанс передачи младенцам опасных для жизни заболеваний. Однако новейшая технология позволила устранить данные мутации.

В Великобритании родились восемь детей с ДНК трех человек после процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания, — говорится в публикации.

Уточняется, что участие в эксперименте приняли 22 женщины, из которых только семь смогли забеременеть. При этом пятеро из восьми родившихся детей не имеют следов наследственных заболеваний.

В рамках исследования ученые отобрали генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери с мутировавшим геном. Они удалили из него данные сведения, после чего перенесли материал в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями.

Ранее исследователи из США выяснили, что ген TAF2 способствует агрессивному развитию гепатоцеллюлярной карциномы — самому распространенному типу рака печени. Экспрессия данного гена значительно выше у пациентов с ГЦК.