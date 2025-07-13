Ученые нашли ген, ускоряющий развитие рака печени

Ген TAF2 способствует агрессивному развитию гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) — самому распространенному типу рака печени, заявили исследователи из Комплексного онкологического центра VCU Massey (США). Результаты соответствующей работы опубликовал журнал Hepatology. Отмечается, что экспрессия гена TAF2 значительно повышена у пациентов с ГЦК и коррелирует с прогрессированием заболевания.

Эксперименты на животных моделях показали, что TAF2 не только регулирует выживаемость гепатоцитов, но и усиливает онкогенный эффект в сочетании с другим геном — MYC. Ученые отмечают важные ограничения: ген участвует в ключевых клеточных процессах, а высокая гетерогенность опухолей требует персонализированного подхода. Однако обнаружение аналогичной сверхэкспрессии TAF2 при других онкозаболеваниях расширяет потенциальное значение открытия.

Ранее в НМИЦ онкологии им. Блохина провели редчайшую операцию — гемикорпорэктомию, удалив половину тела 43-летнему пациенту для спасения от агрессивного рака кожи. Сложнейшее вмешательство под руководством директора центра академика Ивана Стилиди длилось 12 часов. Уже через три недели пациент и его супруга смогли вернуться домой, в Вязьму.