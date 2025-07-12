В онкоцентре Блохина врачи провели уникальную операцию

В НМИЦ онкологии им. Блохина провели редчайшую операцию — гемикорпорэктомию, удалив половину тела 43-летнему пациенту для спасения от агрессивного рака кожи, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. Сложнейшее вмешательство под руководством директора центра академика Ивана Стилиди длилось 12 часов. Уже через три недели пациент и его супруга смогли вернуться домой в Вязьму.

Сергей Филимоненков из Смоленской области почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске после тяжелой аварии. Позже он перенес остеомиелит, а в 2024 году врачи Смоленска диагностировали ему плоскоклеточный рак кожи.

К моменту обращения болезнь поразила практически всю поясничную область. Специалисты НМИЦ онкологии им. Блохина столкнулись с уникальным случаем, требующим экстраординарных мер.

В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны, — уточнил заведующий отделом онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев.

Повреждения кожи в процессе нанесения татуировки могут увеличить риск развития рака кожи, заявил ранее дерматовенеролог Алексей Силин. При этом, по его словам, онкология как осложнение после этой процедуры встречается довольно редко.