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31 июля 2025 в 06:30

Диетолог назвала условие, при котором суп может навредить организму

Врач Мизинова: суп повредит слизистую при температуре больше 60 градусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суп может повредить слизистую оболочку, если его температура превышает 60 градусов, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Кроме того, по ее словам, наваристые бульоны с высоким содержанием пуринов могут навредить людям с повышенным уровнем мочевой кислоты.

В бульонах, особенно наваристых, могут быть проблемы для пациентов с повышенным уровнем мочевой кислоты, так как там может содержаться большое количество пуринов. Не следует забывать о том, что суп — это горячее блюдо, и нужно следить за его температурой. Температура супа выше 60 градусов уже будет повреждающей для слизистой оболочки. В нашей культуре часто принято есть суп обжигающе горячим, — сказала Мизинова.

Она рекомендовала ежедневно есть супы детям, так как данный вид пищи хорошо усваивается. Малышам до трех лет, а также пациентам с проблемами ЖКТ и заболеваниями желудка или кишечника врач посоветовала есть супы-пюре.

Ранее эксперт Роскачества и врач Елена Сюракшина заявила, что куриный бульон поддерживает суставы и улучшает состояние кожи, а также снижает очаги воспаления в организме. Кроме того, по ее словам, он улучшает работу ЖКТ и помогает при простуде.

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