Путь к миру через КПП? Что происходит на границе Армении и Азербайджана Пропускной пункт в Карабахе должен обеспечить безопасность региона и дальнейшие шаги к заключению мира между Баку и Ереваном

Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 23 апреля. Армения выразила недовольство тем, что Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт (КПП) в начале Лачинского коридора — единственной дороги, которая связывает территорию Армении с Карабахским регионом. В Баку рассчитывают таким образом обезопасить движение по трассе, а главное — пресечь незаконную переброску живой силы и боеприпасов из Армении на территорию Азербайджана. Как это повлияет на переговорный процесс — в материале NEWS.ru.

Зачем Азербайджану понадобился контрольно-пропускной пункт

Азербайджанское руководство предложило создать КПП в Лачинском коридоре из-за подозрений, что по этой дороге Ереван перебрасывает в Карабах оружие и боеприпасы для незаконных формирований. Напомним, в течение последних двух с половиной лет Азербайджан постоянно обращал внимание на широкомасштабное неправомерное использование Арменией Лачинской дороги.

С 12 декабря азербайджанские экологи проводят в регионе акцию протеста. Они обеспокоены тем, что Армения в зоне ответственности российских миротворцев незаконно разрабатывает принадлежащие Азербайджану золоторудные месторождения и вывозит ископаемые по Лачинской дороге. Кроме того, на армяно-азербайджанской границе нередко нарушается режим прекращения огня, что приводило к жертвам с обеих сторон.

Очередной инцидент произошел 22 апреля, накануне установления КПП на Лачинской дороге. Азербайджанский военный грузовик подорвался на мине, которая, согласно заявлению Баку, была заложена на пути движения транспорта. По данным Минобороны Азербайджана, ранения получили трое военнослужащих, а транспортное средство «пришло в негодность».

Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана

Когда появилась идея поставить КПП

Хотя предложение установить КПП на Лачинской дороге продвигалось по неофициальным каналам еще с момента окончания второй войны в Карабахе, официально его озвучилв Мюнхене в феврале текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев. Идея, как и следовало ожидать, вызвала критику с армянской стороны, хотя США и Евросоюз назвали ее «логичной».

В Москве идею о КПП не поддержали. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос NEWS.ru во время пресс-конференции в Баку в конце февраля, заявил, что создание пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Однако, он с пониманием отнесся к обеспокоенности азербайджанской стороны и предложил «техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор используется не по назначению».

Где установили новый КПП

Новый КПП установили в приграничной зоне, в самом начале дороги Лачин — Ханкенди, срезу после съезда с моста через реку Хакяри и до пункта российского миротворческого контингента. Армянские жители смогут попасть в Карабахский регион только через этот контрольно-пропускной пункт, пройдя стандартные таможенные процедуры (проверка транспортного средства и документов), применяемые в любой другой стране.

Нарушает ли пропускной пункт трехстороннее заявление

МИД Армении назвал установку пограничных пунктов в Лачинском коридоре «нарушением 6-го пункта трехстороннего заявления» и обвинил Баку в «блокаде» дороги. В указанном пункте документа действительно нет упоминаний о порядке установления КПП. Однако там написано следующее: «Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

В своем решении азербайджанская сторона опирается именно на этот пункт. В МИД Азербайджана отметили, что установление контрольно-пропускных пунктов — дополнительная мера, которая станет гарантией безопасности со стороны Баку для «транспарентного и упорядоченного проезда армянских жителей в Карабахский район Азербайджана и обратно». При этом в ведомстве подчеркнули, что для передвижения армянских жителей Карабахского региона в обоих направлениях будут созданы все необходимые условия «для въезда и выезда на суверенную территорию Азербайджана».

Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана

Кто будет контролировать дорогу

В Ереване между тем уже высказали претензии в адрес России. По словам армянской стороны, Москва должна выполнять «взятые на себя обязательства» и помочь вывести азербайджанские вооруженные силы «из всей зоны безопасности коридора». Но в Баку отметили, что «указанный механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом». То есть азербайджанская и российская стороны намерены координировать друг с другом вопросы режима работы дороги и разрешение каких-либо спорных моментов.

Как в Москве отреагировали на решение Баку

МИД России, сохраняя сбалансированную политику в отношении Азербайджана и Армении, в официальном заявлении осудил любые односторонние нарушения трехстороннего заявления — будь то «несогласованное изменение режима функционирования Лачинского коридора или попытка его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня». В Москве заявили, что все разногласия — итог «многомесячного простоя и отсутствия прогресса по переговорам». По мнению российской стороны, виной этому могут быть «попытки западных игроков раскачать ситуацию и очернить Россию».

Вместе с тем, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ «продолжит работать над реализацией положений трехсторонних заявлений Баку, Еревана и Москвы». По его словам, Азербайджан и Армения должны понимать безальтернативность всех пунктов договоренностей. При этом Песков не стал комментировать установление КПП на Лачинской дороге, лишь отметил, что ситуация в регионе «непростая».

Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана

Установка КПП — естественный шаг

В последнее время из Еревана звучат заявления, которые обнадеживают азербайджанские власти. На прошлой неделе армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что населению его страны придется свыкнуться с тем, что Ереван должен отказаться от «территориальных претензий к другим странам». При таких обстоятельствах установление КПП не только поможет исключить новые обострения, но и в целом разрешит многие проблемы в Карабахе, считают эксперты, опрошенные NEWS.ru.

Установление контрольного пункта — естественный следующий шаг постконфликтного процесса, сказал NEWS.ru азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Он напомнил, что армянская сторона, ставя КПП на своей границе, объясняла это тем, что обустраивает свой участок. «То же самое делает сейчас Баку», — сказал Велизаде. По его словам, азербайджанская сторона «очертила» границу и дала понять, что территория за пределами контрольного пункта — международно-признанная территория Азербайджана.

Тут надо отметить, что Армения начала устанавливать свой КПП там, где Лачинская дорога выходит на территорию Армении, вечером 22 апреля. Об этом заявило Минобороны Азербайджана. Согласно заявлению военного ведомства, азербайджанская сторона лишь вынуждена была предпринять ответные шаги.

«Трехстороннее заявление не утратило свою функцию, Баку всегда опирается на него. Следующими этапами должны быть разблокирование коммуникаций в регионе и вывод армянских вооруженных формирований. После установления КПП это будет сделать гораздо легче», — считает Велизаде. По его словам, теперь незаконные армянские формирования в Карабахе не смогут получат вооружение, и азербайджанские власти смогут обеспечить безопасность для той части армянского населения Карабахского региона, которая согласится принять гражданство Азербайджана. Как добавил политолог, это все было бы невозможно без физического присутствия азербайджанцев на границе.

В чем обвиняют Москву в Армении

В Ереване между тем обвиняют российских миротворцев. Лачинская дорога, согласно 6-ому пункту трехстороннего заявления, должна работать беспрепятственно, заявил NEWS.ru армянский политолог Степан Григорян. «Беспрепятственно, то есть никаких КПП там быть не должно», — подчеркнул политолог. Он отметил, что безопасность движения обеспечивают российские миротворцы, тогда как Азербайджан нарушил 6-й пункт трехстороннего заявления и «еще больше потерял доверие Еревана».

«КПП поставлен в зоне ответственности российских миротворцев. То есть они с этим согласны, раз не осуждают действия азербайджанцев? Не случайно МИД Армении потребовал выполнения российских обязательств по трехстороннему соглашению. Считаю, что установка КПП однозначно негативно повлияет на переговорный процесс между Баку и Ереваном», — сказал Григорян.

Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана

Что будет с Зангезурским коридором?

Между тем, установка КПП в Лачинском коридоре вызывает вопрос, в каком режиме будет функционировать Зангезурский коридор — дорога из Азербайджана через Армению в эксклав — Нахичеванскую автономную республику? Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах между Азербайджаном и Арменией должны совпадать.

Как считает Ильгар Велизаде, для этого маршрута необходимы отдельные договоренности. Он предположил, что стороны могут обговорить заранее, какой объем грузов и какие транспортные средства будут следовать беспрепятственно, а для каких будет установлен пропускной контроль. Но даже в таком случае остаются вопросы.

«Конечный пункт Лачинской дороги — Ханкенди, это всеми признанная территория Азербайджана. А Зангезурский коридор проходит из одной части Азербайджана в другую. Какой смысл устраивать там проверки — непонятно», — отметил Велизаде.

КПП — это путь к миру

Эксперты ожидают, что военные столкновения на армяно-азербайджанской границе прекратятся после установления КПП. Сейчас азербайджанские власти смогут контролировать все грузы, которые будут проезжать на их территорию. В Баку надеются, что решение этой проблемы позволит перейти к следующим этапам постконфликтного процесса и двигаться к мирному договору с Ереваном. Азербайджан ожидает, что Армения согласится на дипломатическое разрешение всех противоречий.