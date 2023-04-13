Перестрелка на границе Армении и Азербайджана: что случилось, кому выгодно Оборонные ведомства двух стран выдвигают свои версии произошедшего и обвиняют друг друга

Фото: Tofik Babayev/Xinhua/Global Look Press

Раненый военнослужащий МО Азербайджана

На армяно-азербайджанской границе снова неспокойно. Вечером 11 апреля в районе населенного пункта Дыг Горисского района произошла перестрелка, которая привела к потерям. Со стороны Азербайджана погибли три человека, со стороны Армении — четверо. Оборонные ведомства выдвигают свои версии произошедшего и обвиняют друг друга. Кто создает напряженность на Южном Кавказе, кому выгодна эскалация и стоит ли ждать перемирия в ближайшее время?

Какой версии придерживается Ереван

Первой о перестрелках сообщила армянская сторона. По заявлению Минобороны республики, армянские военные проводили некие инженерные работы и в этот момент азербайджанские подразделения якобы открыли по ним огонь. Как уверяют в Ереване, армянская сторона предприняла лишь ответные действия.

Позже ведомство опубликовало видео, которое, по мнению армянской стороны, доказывает, что инцидент спровоцировали именно азербайджанские военные. На самом деле сложно понять, кто действительно первым открыл огонь: видео слишком плохого качества, снято издалека.

Инцидент на границе сорвал заседание правящей в Армении партии «Гражданский договор», а министр обороны Армении Сурен Папикян прервал свой рабочий визит в Брюссель и срочно вернулся в Ереван.

Фото: mil.am Военнослужащие Армении

Как произошедшее объясняют в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал случившееся «целенаправленной провокацией Еревана», поскольку армянские военные вплотную приблизились к азербайджанским позициям под предлогом инженерных работ.

По данных азербайджанских Telegram-каналов, военные «жестко попросили» противников отойти, однако армянская сторона открыла интенсивный огонь. Как сообщают журналисты, стрельба велась порядка 15–20 минут.

Что делал армянский генерал на месте перестрелки

В результате инцидента ранение, в частности, получил командир особого армейского корпуса ВС Армении Армен Гёзалян. В Баку присутствие генерала на месте инцидента вызвало недоумение. Позже депутат партии «Гражданский договор» Нарек Каграманян заявил, что Гёзалян отправился на место столкновений для «заранее согласованных переговоров с азербайджанцами». По словам депутата, переговоры не увенчались успехом и в какой-то момент было применено оружие.

Фото: mil.am Армен Гёзалян

Однако азербайджанские СМИ подчеркнули, что присутствие военнослужащих высокого ранга в зоне инженерных работ кажется неслучайным. Они не исключили, что «операция была запланирована на высшем уровне». Авторы публикаций предположили, что «премьер-министр Армении Никол Пашинян, вдохновленный западной поддержкой, попытался вбить клин в мирные переговоры, иначе трудно понять, что делал командир корпуса на опорном пункте, который не только не имел стратегического значения, но и контролировался со всех сторон азербайджанской армией».

Откуда взялась версия о причастности Пашиняна к перестрелке?

На заседании парламента 12 апреля Пашинян отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе была «ожидаемой», а сценарий «был известен заранее». В последние недели армянский премьер не раз предупреждал о «новой эскалации» в регионе. В связи с этим азербайджанские СМИ предположили, что таким образом Пашинян мог готовить общественность к обострению. Однако пока это лишь одна из версий.

«Хотя позиция армянских властей не совсем однозначна и понятна, нет оснований и доказательств полагать, что инцидент на армяно-азербайджанской границе был спланирован высшим руководством страны», — заявил NEWS.ru армянский политолог Грант Микаэлян.

По мнению политолога, «если бы Армения отбила какие-то территории, а азербайджанская армия понесла бы существенные потери, то об этом можно было бы говорить, но ситуация обстоит совсем иначе».

При этом он подчеркнул, что армянские власти «сегодня ведут ориентированный на Запад политический курс».

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Как отреагировала Москва

Переменчивая политика армянского руководства давно вызывает опасения в Москве. После того как на прошлой неделе пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян рассказал о планах Еревана принять участие в западных учениях под руководством американских военных, вопросов к армянским партнерам стало только больше. Россия запросила у Еревана разъяснения.

Последние инциденты между Баку и Ереваном в России связывают с активной работой Запада на Южном Кавказе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, сказала, в России давно предсказали обострение на Южном Кавказе из-за вмешательства тех, «кто никогда не занимался урегулированием конфликтов».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

«Сейчас мы с горечью и сожалением начинаем наблюдать различные проявления дестабилизации», — заявила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что именно ФСБ России приняла меры по деэскалации конфликта, но какие именно это были меры, официальный представитель МИД РФ не уточнила.

Что сказали о перестрелке в ЕС

В интервью немецкой газете Deutsche Welle (немецкое издание, включенное Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иноагента) глава миссии Европейского союза (ЕС) в Армении Маркус Риттер отметил, что «Армения заявляет о подготовке Азербайджана к нападению весной» и «если такого нападения не будет, это будет успехом миссии ЕС».

NEWS.ru отправил запрос в пресс-службу ЕС с вопросом, считают ли в Брюсселе обострение на границе своей неудачей. В ответе ЕС снял с себя ответственность за случившееся, подчеркнув, что миссия носит гражданский характер, а ее наблюдатели не вооружены.

«ЕС продолжает поддерживать усилия по урегулированию всех споров мирными средствами, в том числе на самом высоком уровне, а также посредством присутствия миссии ЕС в Армении», — ответили нам в пресс-службе ЕС.

Между тем глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что во время обострения 11 апреля «наблюдатели миссии не присутствовали на участке перестрелки, но сделали свои наблюдения».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Арарат Мирзоян

Помогает ли ЕС Еревану

Судя по скупым заявлениям Брюсселя, очевидно, что ЕС пытается дистанцироваться от нового витка напряженности между Баку и Ереваном, сказал в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. По его словам, европейские представители просто не хотят разногласий с Баку.

«Это было бы глупостью — из-за Еревана портить отношения с Баку», — полагает Велизаде.

Микаэлян считает, что «в действительности у Армении нет поддержки от западных стран». «В широком смысле оборонная и финансовая поддержка Запада есть сегодня у Украины. В узком смысле — только финансовая — у Грузии. У Армении нет ни того ни другого», — отметил Микаэлян.

Кому выгодно обострение между Арменией и Азербайджаном на самом деле

По мнению Микаэляна, обострение на границе Азербайджана и Армении выгодно прежде всего западным странам, которые преследуют свои интересы. «Создавая искусственное напряжение, они пытаются подорвать посреднические усилия России на Южном Кавказе», — подчеркивает Микаэлян.

Фото: mod.gov.az

Велизаде считает, что ответственность за перестрелки и новые жертвы на армяно-азербайджанской границе несет армянское руководство. Политолог подчеркнул, что мирный в последнее время процесс застопорился, несмотря на договоренности начать делимитацию и демаркацию границы. По его словам, пока Ереван не согласится сотрудничать с Баку, напряженность будет сохраняться.

«Армянская сторона не готова к конкретным действиям и тормозит реализацию договоренностей. То, что мы наблюдаем, — далеко не последняя эскалация. Прорывных решений в ближайшее время точно ждать не стоит», — высказал свое мнение Велизаде.

В Москве после инцидента заявили, что Баку и Ереван приняли решение провести трехсторонние переговоры при посредничестве России. Впрочем, эксперты, отмечая последовательную позицию Азербайджана, настроенного на достижение мира в регионе, сомневаются, что представители Армении в ближайшее время сядут за стол переговоров. Наблюдатели объясняют это действиями западных стран, которые «под видом желания стать еще одним посредником на Южном Кавказе вносят сумятицу в планы по урегулированию между Ереваном и Баку».