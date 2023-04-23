В Баку сообщили об установке КПП на дороге Лачин — Ханкенди

Фото: dsx.gov.az

Пограничный патруль Азербайджана установил контрольно-пропускной пункт на армяно-азербайджанской границе в начале дороги Лачин — Ханкенди, сообщили в Государственной пограничной службе республики. В Баку проинформировали об этом российский миротворческий контингент и командование российско-турецкого мониторингового центра.

Пограничный пункт пропуска установлен в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, что происходит вопреки трехстороннему заявления от 10 ноября [подписанное лидерами России, Азербайджана и Армении], — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанский военный грузовик подорвался на мине, намеренно закопанной армянскими силами в направлении движения транспорта в зоне дислоцирования российских миротворцев. По данным ведомства, ранения получили водитель и старший машины, а транспортное средство вышло из строя и пришло в негодность. Один из военнослужащих, прибывших оказать помощь раненым, также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.