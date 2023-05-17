Миссия невыполнима? Что происходит в отношениях между Арменией и ОДКБ Армения хочет остаться в ОДКБ в качестве свадебного генерала

Фото: kremlin

Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Минске 17–18 мая проходит выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На нем, как ожидается, обсудят взаимоотношения ОДКБ и Армении, в частности — перспективы развертывания миссии Организации в Армении, которое было отложено по просьбе Еревана. Хотя, по мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, Армения только выиграла бы от этой миссии. NEWS.ru разобрался, что происходит в отношениях между Арменией и ОДКБ.

Почему Армения оказалась в фокусе внимания ОДКБ

Соглашение о развертывании на территории Армении мониторинговой миссии ОДКБ было подготовлено к саммиту организации в Ереване в ноябре 2022 года. Однако премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян отказался его подписывать.

«Осенью 2022 года к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие», — заявил 17 мая глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, документ до сих пор «остается в бумажном виде и не может реализоваться».

«Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано, и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла и получила бы более стабильную ситуацию», — отметил Сергей Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

В чем причина трений между Арменией и ОДКБ

По итогам саммита ОДКБ в Ереване в ноябре прошлого года его участники даже не смогли принять совместное заявление. О причинах этого NEWS.ru рассказал директор филиала Института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров.

«Правительство Армении стремилось получить политическую оценку тому, что произошло между Арменией и Азербайджаном в 2021–2022 годах. Это было предпосылкой к подписанию документа, который бы позволил осуществлять мониторинговую или какую-то другую миссию на территории Армении», — пояснил эксперт.

По его словам, речь шла о событиях на армяно-азербайджанской границе в мае, сентябре и ноябре 2021 года вокруг озера Севлич (Карагел) и в районе Джермука. Тогда Ереван обвинил Баку в обстрелах и захвате армянской территории. Азербайджан в свою очередь заявил, что его действия стали ответом на широкомасштабные провокации со стороны Армении.

Чтобы прояснить ситуацию, государства — члены ОДКБ предлагали направить на армяно-азербайджанскую границу мониторинговую миссию. Однако для Еревана было важно получить политическую оценку ситуации Организацией перед допуском миссии на свою территорию.

«Принять такую политическую декларацию очень трудно, учитывая разнонаправленные интересы остальных членов ОДКБ, которые одновременно являются членами других организаций совместно с Азербайджаном», — указал Маркаров.

Поэтому ОДКБ, по его словам, не может выступить единым голосом в поддержку требований Армении и ее руководства.

«У Баку хорошие, дружественные отношения практически со всеми государствами ОДКБ, кроме Армении. Поэтому ответ ОДКБ на условия Еревана для нас понятен», — отметил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Граница Армении с Азербайджаном

Совбез Армении еще осенью обсуждал выход из ОДКБ

В результате в декабре 2022 года армянский МИД пригласил в страну гражданскую миссию Евросоюза, она начала работу с февраля 2023 года. А месяцем ранее, в январе, Армения отказалась от проведения запланированных на ее территории военных учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».

Позднее стало известно, что Ереван может принять участие в учениях НАТО в Косово и Метохии и в международных маневрах Saber Junction под руководством США. В начале мая Никол Пашинян заявил о трудностях в отношениях Еревана и ОДКБ — Организация, по его мнению, не смогла выполнить обязательства, «которые имеет в отношении Армении».

Еще до провального ноябрьского саммита в Ереване армянское руководство начало обсуждение возможностей выхода из ОДКБ. В частности, об этом шла речь на Совете безопасности закавказской республики в сентябре 2022 года.

«Судя по всему, это обсуждалось на заседании Совета безопасности в сентябре 2022 года. Было решено не делать этого шага, остаться в организации. На данный момент о выходе из ОДКБ речи не идет, остальное будет обсуждаться по ситуации», — рассказал заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

Фото: Министерство иностранных дел Армении

Единственная надежда Еревана

Ереван продолжит сотрудничество с ОДКБ в плане участия в мероприятиях на высшем уровне. Однако это будет скорее формой проявления лояльности к Москве, чем собственно участие в работе ОДКБ. Поэтому Армения отказалась от проведения маневров «Нерушимое братство — 2023».

«Объединяющим фактором для членов ОДКБ выступает Россия, — говорит Маркаров. — По другим направлениям, в частности на Южном Кавказе, члены организации часто имеют гораздо больше противоречий между собой. Поэтому ОДКБ будет в дальнейшем существовать как проявление военно-политической лояльности к России, но отнюдь не к другим членам организации».

Об этом, по словам политолога, говорит в том числе и опыт военных действий между двумя членами организации — Киргизией и Таджикистаном. Напомним, в последние годы произошло два обострения конфликта между Бишкеком и Душанбе: в апреле 2021 года и в сентябре 2022-го.

Как претензии Армении воспринимают в России

Российский политолог-международник Александр Гусев считает претензии Еревана к ОДКБ необоснованными. По его мнению, такое отношение к ОДКБ со стороны руководства республики продиктовано общей политической ситуацией в стране.

«Ереван убежден, что защита Армении от нападок Азербайджана — это функция ОДКБ. Он считает, что отношения внутри организации ОДКБ должны быть изменены примерно так же, как это записано в Уставе НАТО в статье 5 о коллективной обороне в случае внешней агрессии против любого члена НАТО. Такого в Уставе ОДКБ нет», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Поэтому, указывает эксперт, ОДКБ совершенно не обязана выступать на стороне Армении в ее конфликте с Азербайджаном.

Справка

В 1992 году в Ташкенте был заключен Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Он гарантировал стабильность на постсоветском пространстве и незыблемость границ новых государств. В 2002 году на его базе была создана одноименная организация — ОДКБ, в которую сейчас входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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