Названа страна, которая примет учения ОДКБ вместо Армении Киргизия примет учения ОДКБ вместо Армении

Фото: Министерство обороны РФ

Учения Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Ранее Армения отказалась стать принимающей страной.

На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», в ходе которых будут отрабатываться задачи пост-конфликтов, урегулирование в кризисной зоне, проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности, — сказал Сидоров.

Он добавил, что на территории Белоруссии планируется провести совместные и специальные учения.

При этом 9 октября Минобороны Киргизии приняло решение отменить учения при участии миротворческих сил.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразным проведение учений на территории республики. По его словам, Армения хочет поставить союзнические отношения с ОДКБ на институциональную основу. Но когда организация не говорит, где ее зона ответственности, это создает фундаментальную проблему для Еревана, подчеркнул он.