Пашинян заявил, что учения ОДКБ не будут проводиться в Армении в 2023 году

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Учения Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2023» в Армении проводиться не будут, заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, Ереван считает проведение маневров нецелесообразным .

Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении, — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван может выйти из ОДКБ в том случае, если Россия и другие союзники не начнут выполнять свои обязательства. По его словам, в Организации Договора о коллективной безопасности опасаются перспектив потери Армении. Сам он опасается того, что «Армения потеряет ОДКБ». Процесс выхода Армении из состава организации может начаться до конца февраля 2023 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Армения останется в составе ОДКБ. Он отметил, что республика не покинет организацию, несмотря на то, что «не все удалось согласовать». Песков подчеркнул, что ОДКБ по-прежнему «востребована и необходима».