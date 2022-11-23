Песков заявил, что Армения останется в ОДКБ

Фото: kremlin

Армения останется в составе ОДКБ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что страна не покинет организацию несмотря на то, что «не все удалось согласовать». Песков подчеркнул, что ОДКБ по-прежнему «востребована и необходима».

Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать, — сказал Песков.

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Он также напомнил, что Россия продолжает играть важную роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования. По его словам, на саммите организации в Ереване 23 ноября дополнительно обсуждали вопрос продления миротворческой миссии в Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, что объединение не смогло «сдержать Азербайджан от агрессивных действий». Он отметил, что организации не удалось прийти к решению по поводу реакции на агрессию Баку против Армении. Пашинян расценил это как главную неудачу армянского председательства в ОДКБ. По его словам, эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри Армении, так и за ее пределами.