Пашинян: Армения может выйти из ОДКБ Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если Россия не выполнит союзнические обязательства

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Армения может выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в том случае, если Россия и другие союзники не начнут выполнять свои обязательства. об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны. Процесс выхода может начаться до конца февраля 2023 года.

У Армении есть план, по которому мы начнем процесс выхода из ОДКБ до конца февраля 2023 года, если Россия и другие члены этой организации до этого времени не выполнят союзнические обязательства, — сказал Пашинян.

Он также добавил, что в ОДКБ опасаются перспектив потери Армении. На это Пашинян заявил, что лично он опасается, что это «Армения потеряет ОДКБ».

Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов, — отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Ереван не будет принимать участие в учениях коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в Казахстане. Власти Армении приняли это решение из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

В Армении усилились призывы покинуть ОДКБ на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Представители внепарламентских партий предложили премьер-министру страны Николу Пашиняну как можно быстрее выйти из организации, а в столице прошли акции протеста.