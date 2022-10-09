Киргизия отменила октябрьские военные учения с ОДКБ

Фото: odkb-csto.org

Минобороны Киргизии приняло решение отменить командно-штабные учения при участии миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022», сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу министерства. В состав ОДКБ, помимо Киргизии, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Таджикистан.

В агентстве уточнили, что учения планировали провести на территории страны в октябре этого года.

Ранее в армянском Министерстве обороны сообщили, что Ереван не примет участия в учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Власти Армении приняли это решение из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Учения КСОР ОДКБ начались в Жамбылской и Алматинской областях Казахстана. Они продлились почти две недели — в период с 26 сентября по 8 октября. В ходе маневров солдаты отработали вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.