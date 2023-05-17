Лавров сообщил, что США советуют Армении избавиться от российской базы

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Контрольно-пропускной пункт расположенной в Батуми 12-й военной базы Группы российских войск в Закавказье

Вашингтон советует Еревану отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен обеспечивать безопасность, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Царьграду». Министр подчеркнул, что такие заявления являются провокациями, подкупом и далеки от дипломатии.

Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, они [США и их союзники] говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия... Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп, — сказал Лавров.

Он добавил, что США часто бросают своих союзников. Лавров подчеркнул, как Вашингтон оставил президента Египта Хосни Мубарака, который в начале «арабской весны» достойно ушел в отставку и не сбежал. Министр также отметил, что США бросили афганское руководство, на которое полагались в ходе 20-летней оккупации страны.

В настоящее время на территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой военной базы в Гюмри является авиабаза «Эребуни» в Ереване.

Ранее Лавров заявил, что документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ в Армении остался только в бумажном виде и не может быть реализован. Он отметил, что организация была готова помогать Еревану, но армянская сторона попросила отложить принятие документа.