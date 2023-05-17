Лавров: документ о развертывании миссии ОДКБ в Армении остался на бумаге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении остался только в бумажном виде и не может быть реализован, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. В интервью «Царьграду» он отметил, что ОДКБ была готова помогать Армении, но в Ереване попросили отложить принятие документа. Лавров выразил уверенность, что при подтверждении уже установленных соглашений государству удалось бы добиться более стабильной ситуации.

Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент, уже на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться. Но если бы Ереван подтвердил то, что уже согласовано, я убежден: Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию, — пояснил глава ведомства.

По словам Лаврова, документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ в Ереване был готов осенью 2022 года по просьбе армянских союзников. Лавров отметил, что Россия была готова оказать всю необходимую поддержку. Глава МИД также напомнил, что эффективность организации была доказана, когда в январе 2022 года за помощью обратились представители Казахстана.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был заключен в 1992 году в Ташкенте. Он гарантировал незыблемость границ новых государств и стабильность в регионе. В 2002 году на его базе была создана одноименная организация — ОДКБ, которую по задачам иногда даже сравнивают с НАТО.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о трудностях, которые республика испытывает в отношениях с ОДКБ. Он отметил, что, несмотря на проведение саммита ОДКБ в 2022 году в Ереване, стороны не смогли достичь консенсуса по целому ряду важных решений.