Пашинян заявил о трудностях в отношениях республики с ОДКБ

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях, которые республика испытывает в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе выступления в Пражском центре трансатлантических отношений он отметил: несмотря на проведение саммита ОДКБ в 2022 году в Ереване, стороны не смогли достичь консенсуса по целому ряду важных решений. По словам политика, организация не смогла выполнить обязательства, «которые имеет в отношении Армении».

Есть трудности в отношениях Армении и ОДКБ. В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве Организацией, — сказал Пашинян.

Кроме того, по словам армянского премьера, которые приводит «Интерфакс», действующая в стране на границах с Азербайджаном мониторинговая миссия Евросоюза отказалась давать правительству какие-либо гарантии безопасности. При этом Пашинян подчеркнул, что для него важно сохранить внимание международного сообщества к региону, поскольку в последнее время внимание мировой общественности приковано к Украине, «что создает возможности для нестабильности в нашем регионе».

По словам премьер-министра, Армения заинтересована в углублении отношений с Евросоюзом.

Ранее Пашинян заявил, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ» и теперь все зависит от позиции Баку. Он подчеркнул, что до подписания соглашения не будет никак его комментировать.