Россия попросила Армению разъяснить ее участие в учениях с НАТО

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Москва запросила у Армении разъяснения насчет участия страны в совместных учениях с НАТО, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Ранее Армения заявила о планах принять участие в двух учениях под руководством США в 2023 году.

Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. <...> Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности, — сказала Захарова.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что министр обороны страны проинформировал объединенный штаб ОДКБ о нецелесообразности проведения учений «Нерушимое братство — 2023».

В апреле Пентагон анонсировал участие Армении в многонациональных военных учениях Defender 23 под руководством США в Европе, но позже страна исчезла из списка стран — участниц маневров на официальном сайте американского ведомства. После этого Минобороны Армении заявило, что в 2023 году страна примет участие в двух других учениях, организуемых командованием войск США в Европе, — сил международной миссии НАТО в Косово и Метохии и Saber Junction.