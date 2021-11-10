Минобороны Азербайджана заявило о провокации армянских солдат на границе

Вооружённые силы Азербайджана пресекли провокацию армянских военных у озера Гарагель. Около 60 армянских солдат в очередной раз попыталась саботировать Лачинский район армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что 9 ноября около 60 военнослужащих Армении двинулись на двух грузовиках в направлении озера Гарагель в Лачинском районе. Они расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. Армянская сторона пыталась укрепить территорию, перекрыв дорогу между позициями армии Азербайджана на этом участке границы. В результате принятых ответных мер армянские военнослужащие были осаждены, а все их действия ограничены.

Мы констатируем, что очередная военная провокация армянской стороны провалилась. Министерство обороны Азербайджанской Республики заявляет, что в случае повторения подобных провокаций в будущем меры, которые мы примем, будут более жёсткими и эффективными, — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны Армении опровергло слухи о столкновениях с военными силами Азербайджана у Чёрного озера в Карабахе. Соответствующая информация появилась в СМИ. Утверждалось, что армянские солдаты попали в окружение, однако вскоре были освобождены при посредническом вмешательстве российских миротворцев.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азeрбайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбaджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.