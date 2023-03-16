Пашинян поблагодарил РФ за то, что кризис в Карабахе не вырос в катастрофу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий российского миротворческого контингента в Лачинском коридоре

Кризис, возникший в Карабахе из-за ситуации в Лачинском коридоре, едва не перерос в гуманитарную катастрофу, однако ее удалось избежать благодаря действиям российских миротворцев, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Он поблагодарил Москву за оказанную поддержку.

Не могу не отметить особую роль российских миротворческих войск, [их] заслугу в том, что гуманитарный кризис, возникший после незаконного перекрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, не перерос в гуманитарную катастрофу, и я хочу поблагодарить их за усилия по достижению этой цели, — сказал Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что не подвергает сомнению миссию российских миротворцев. При этом Пашинян выразил надежду, что Россия так и останется гарантом безопасности населения и гражданской инфраструктуры Карабаха. Однако в то же время он отметил, что в противном случае Ереван обратится за помощью в Совет Безопасности ООН.

Ранее Пашинян назвал неуместным вопрос о выходе Армении из ОДКБ. По его словам, формулировать проблему необходимо с точки зрения «выхода ОДКБ из Армении». Он пояснил, что Ереван не хочет выходить из состава ОДКБ, однако организация оставляет свои позиции в стране.