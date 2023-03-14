Пашинян: ОДКБ уходит из Армении, и это беспокоит нас

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Вопрос о том, выйдет ли Армения из ОДКБ, является неуместным, необходима другая формулировка: выйдет ли ОДКБ из Армении, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Sputnik Армения. Он добавил, что Ереван обращался по разным статьям в ОДКБ по поводу «агрессии Баку», но не получил должной оценки.

Когда в 2022 году генсек ОДКБ приехал в Армению, он мне сказал, что в ОДКБ есть обеспокоенность в связи с тем, что Армения выйдет из Организации. Я сказал, что эта обеспокоенность не к месту, но есть другая обеспокоенность что ОДКБ может выйти из Армении. Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении. И это нас беспокоит, — сказал армянский премьер в ходе пресс-конференции.

Пашинян подчеркнул, что Армения готова взять на себя должность заместителя генсека ОДКБ, «если это будет означать, что безопасность Армении увеличивается еще одним фактором».

Ранее Армения отказалась принимать на своей земле учения организации. Армянское Минобороны сообщило о нецелесообразности проведения маневров на территории республики. В сентябре Никол Пашинян заявил, что Армения намерена в скором времени начать выход из альянса.

Отказ от квоты фактически означает частично начатый процесс выхода. Сейчас кроме Армении и России в ОДКБ состоят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.