Пашинян не увидел геополитическй контекст в размещении миссии ЕС в Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе «правительственного часа» в парламенте отверг наличие геополитического контекста в отправке и размещении миссии Евросоюза на территории страны. По его словам, Организация Договора о коллективной безопасности не смогла определить зону своей ответственности в Армении. При этом гражданская миссия ЕС стала возможна, поскольку в результате четырехсторонней встречи в Праге 6 октября прошлого года Евросоюз при участии Еревана и Баку конкретно обозначил армянскую территорию, отметил премьер.

Как получается, что миссия ОДКБ в Армению не прибыла, а миссия ЕС размещена? Наши партнеры по ОДКБ заявили, конечно, что это предложение остается в силе, за что мы благодарны. Но в случае с ОДКБ мы сформулировали четкую задачу — уточнить зону ответственности ОДКБ в Армении. Мы не получили ответа, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что миссия ЕС была приглашена в Армению в том числе из-за заявлений и опасений Азербайджана в том, что армянская сторона при поддержке России готовится к нападению. Понимая, что тратятся большие ресурсы, в Армении предложили на месте промониторить и увидеть, соответствуют ли эти заявления реальности, добавил Пашинян.

На Западе Азербайджан представлял Армению в качестве участника агрессивной политики России, а в России — в качестве участника западного заговора. Мы же сказали — приезжайте и сами провидите мониторинг, чтобы узнать, соответствуют ли эти утверждения действительности или нет, — добавил он.

Ранее премьер Армении заявил, что если Москва не может обеспечить стабильность в Карабахе, то она должна запросить наделение российских миротворцев мандатом ООН или поднять вопрос направления в регион дополнительной международной миротворческой миссии.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для привлечения международных сил в Карабах необходимо согласие обеих сторон конфликта, в то время как Россия выполняет те договоренности, которые были достигнуты на трехсторонней основе. По его словам, в Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора и российская сторона будет продолжать работу и свои усилия в контактах с Ереваном и с Баку.