Захарова раскрыла планы Москвы по работе над миром между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва исходит из того, что дальнейшая работа над проектом мирного договора продолжится между Баку и Ереваном на двухсторонней основе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она ответила на вопрос, будут ли в Москве ориентироваться на достигнутые в Вашингтоне договоренности по этому вопросу.

Видим свою роль в оказании содействия этому процессу, поэтому и предложили площадку Москвы для встречи. Наша главная цель — обеспечить устойчивый и прочный мир в регионе. Безальтернативный путь к этой цели — выполнение всего комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, — сказала Захарова.

По ее словам, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о «значительном прогрессе» переговоров Баку и Еревана в Вашингтоне диссонируют с комментариями армянской и азербайджанской сторон.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что мирный договор между Баку и Ереваном подписать невозможно из-за трудностей в согласовании формулировки о территориальной целостности Армении. В рабочем документе указана конкретная площадь — 29 800 кв. км.

Также Пашинян заявил, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ».