«Должен проявить волю»: Нарек Карапетян высказался о возможном задержании Племянник Карапетяна заявил, что в Армении больше никто не боится арестов

В Армении больше никто не боится арестов и задержаний, заявил глава совета директоров «Элсетей» Нарек Карапетян, племянник арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Он отметил, что пока не имеет процессуального статуса, но считает свое задержание вопросом нескольких дней, сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Наступают моменты, когда ты должен проявить свою волю и пойти против волны, чтобы впоследствии жить с высоко поднятой головой, — сказал Нарек Карапетян.

Бизнесмен Самвел Карапетян был арестован 18 июня. Он добровольно покинул свой дом в сопровождении брата Карена и сел в автомобиль сотрудников армянской Службы национальной безопасности. Предприниматель не оказывал сопротивления при задержании. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви.

Позже стало известно, что суд Армении арестовал еще двоих сотрудников компании Карапетяна «Ташир». В пресс-службе СК страны уточнили, что арестованных обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупных размерах. Перед этим правоохранители задержали двух других работников компании.