Сердючка могла стать президентом Украины вместо Зеленского: подробности Правда ли, что роль лидера страны предлагали актеру Андрею Данилко (Верка Сердючка), рассказала политтехнолог Мария Архипова

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верка Сердючка (Андрей Данилко)

20 мая 2019 года состоялась инаугурация действующего президента Украины Владимира Зеленского, которого на постсоветском пространстве знали больше как шоумена, артиста и бывшего игрока в КВН. Кто и как привел Зеленского к власти, правда ли, что роль лидера страны предлагали актеру Андрею Данилко (Верка Сердючка), NEWS.ru рассказала Мария Архипова — политтехнолог, правозащитник и руководитель «Ассоциации адвокатов России за права человека». Она работала с командой прежнего президента Украины Петра Порошенко и представляла доклады о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года и нарушении гражданских прав жителей Донбасса в миссию ОБСЕ в 2014–2015 годах.

«Вся нынешняя политическая ситуация на Украине — один большой кринж»

— Понимаю, что сама идея привести к президентской власти Сердючку для многих прозвучит неожиданно, но это так. Такая кампания правда задумывалась, мне об этом еще в 2014 году рассказывали киевские политтехнологи. Да что удивляться? Вся нынешняя политическая ситуация на Украине — один большой кринж.

Кто бы мог подумать 10–15 лет назад, что бывший кавээнщик будет украинским президентом! Ну смешно же. А так и есть.

В 2016-м в одном из интервью Юлия Тимошенко озвучила, что украинский олигарх Коломойский планирует поставить в качестве президента свою болванку. То есть человека, который бы выполнял решения Коломойского и его команды, которым можно манипулировать и легко управлять. Подходила ли Сердючка на эту роль? И да и нет.

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Андрей Данилко

«Была даже идея подобрать Сердючке жену для имиджа»

— Кто такая Сердючка? Это шоумен Данилко. Мальчик из Полтавы из бедной семьи — отец рано умер, мать тянула детей (у Данилко есть сестра) одна, работая в три смены. Такой мог бы понравиться электорату — что называется свой, из народа. Сам себя сделал: завоевал любовь публики не только на родной Украине и в России, но и в Европе. Образ Сердючки попадает в яблочко современных европейских ценностей. Неслучайно в 2007 году Сердючка заняла второе место на конкурсе «Евровидение».

То есть с такими исходными данными приятно работать политтехнологу, материал бы хорошо зашел гражданам. Была даже идея подобрать Сердючке жену для имиджа. Чтобы угодить заодно и сторонникам традиционных ценностей, которых на Украине на самом деле подавляющее большинство.

Проблема с Данилко заключалась в другом. Это артист одной роли. И он не тянет никакие другие образы, кроме хабалистой тетки с накладным бюстом. Это тоже стало ясно тогда же, в 2014-м. Тогда как Зеленский — актер разноплановый и на самом деле очень талантливый именно как артист.

Ну а кроме того, Данилко совершенно не стремился в политику, отбрыкивался, говорил, что это не его. А Зеленский был на всё согласен.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Верка Сердючка (Андрей Данилко)

Кто и как готовил Зеленского к президентству

— К президентству Зеленского готовили в первую очередь не его самого, а его электорат. Вели подготовку общественного мнения. Уже в 2015-м во всех телевизорах Украины стартовал сериал «Слуга народа». Спонсором картины выступала как раз группа компаний Коломойского.

Украина — это страна, уставшая от коррупции. И экранный герой Зеленского, борющийся за справедливость, стреляющий в чиновников-коррупционеров с двух рук, вызывал огромную народную симпатию. Все же мы в детстве влюблялись в артистов героических фильмов. В этом смысле психология взрослого человека ничем не отличается, мы все верим в добро и мечтаем о справедливости. На то и был расчет. Чистый популизм и политтехнологии. Причем это была команда американских политтехнологов, услуги которой оплачивал всё тот же Коломойский.

Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Владимир Зеленский

Дальше на Украине появляется партия «Слуга народа». И Зеленский стал позиционировать себя как политик и кандидат в президенты. Художественный образ, вымышленный персонаж. Но избиратели не догадывались о том, что Зеленский — это проект.

«Зеленский обещал не допустить военный конфликт и встать на колени перед Путиным»

— Зеленский обещал установить мир, вспомните его предвыборные речи: «Нельзя допустить военный конфликт, мы братские народы, я встану на колени перед Путиным». Мне жалко украинского избирателя: он был профессионально введен в заблуждение. Украинцы тогда хотели мира с Россией в основной массе.

Я пересекалась с Зеленским несколько раз на Украине еще до его президентства. Тщеславный, считает себя великим. Он бы делал карьеру в России, если бы получил здесь аналогичное предложение — играл бы роль русского патриота так же, как сейчас играет роль патриота Незалежной. Сейчас он заделался в праворадикалы, и это тоже очередная роль.

Мне он кажется по ментальности мальчиком из 1990-х. В плохом смысле. Улица, гопничество, «кореша», «порешать вопрос». Его фотографии с Байденом мне напоминают то, как подростки фоткаются со знаменитостями«: «Пацанам покажу — они заценят».

Ну такие «Камеди Клаб», «Наша Раша» с невысоким, мягко говоря, уровнем культуры и интеллекта. Всё высмеивать, подвергать оскорблению, превращать в стеб. Такие «цветы» выросли на обломках Советского Союза в 1990-е. Это как во главе Рима после его распада встали варвары и объявили себя королями. О том, что делает Зеленский сейчас, будут писать учебники: как они «с корешами» «бабок подняли» на военном конфликте и вообще «круто всех развели».

А Данилко отказался от такой роли. Просто, видимо, поумнее оказался и просчитал последствия.

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