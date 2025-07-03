В РПЦ поставили точку в споре о том, какой пол появился раньше

В РПЦ поставили точку в споре о том, какой пол появился раньше Иеромонах Макарий заявил, что вопросы пола относятся к науке

Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии в беседе с LIFE.ru высказался о спорах о первенстве мужчины или женщины и подчеркнул, что Библия — не учебник биологии. По его словам, вопросы определения пола должны решать ученые, а не богословы.

Религия как таковая, богословие и Священное Писание, которое богословие использует для подтверждения своих выводов, служат для решения духовных вопросов и вопросов инобытия — тех, на которые естественное научное знание ответов не дает, — объяснил священнослужитель.

Иеромонах отметил, что пол новорожденного определяется хромосомным набором, и выразил недоумение по поводу альтернативных трактовок. Он предположил, что подобные споры возникают из-за невежества или попыток подорвать авторитет церкви, которая играет объединяющую роль в современном обществе.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства рассматривается как жесткий политический шаг, направленный на оказание давления на всю паству Украинской православной церкви (УПЦ). По его словам, данное решение имеет серьезные последствия для верующих и может повлиять на их духовную жизнь.