Белый дом: Байден и Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине Координатор Кирби: Байден и Зеленский обсудят видение «справедливого мира» на Украине

Фото: Pool via CNP/MediaPunch/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент США Джо Байден во время визита украинского лидера Владимира Зеленского планирует обсудить с коллегой его видение «справедливого мира» на Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. По его словам, Байден посчитал, что с приближением зимы и вхождением в новую фазу конфликта на Украине это хорошая возможность встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать.

Президент действительно посчитал, что с приближением зимы и вхождением в новую фазу этой войны, агрессии господина Путина, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал «справедливым миром», — сказал Кирби.

При этом он отметил, что президент России Владимир Путин «прямо сейчас явно не заинтересован в дипломатии».

Также Кирби отказался говорить, будут ли по итогам встречи в Белом доме объявлены новые антироссийские санкции.

Ранее CNN сообщил, что президент Украины вылетел в Вашингтон на американском военном транспортнике с авиабазы Рамштайн в Германии. Американские издания предположили, что украинский лидер может выступить в ООН, но пресс-служба международной организации опровергла данную информацию.

Представитель Белого дома во время пресс-конференции подтвердил, что Зеленский посетит Соединенные Штаты с официальным визитом 21 декабря. По его словам, украинский лидер проведет расширенную встречу с Байденом и членами его команды по национальной безопасности, а после отправится на Капитолийский холм, чтобы обратиться к совместной сессии конгресса.