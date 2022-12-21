CNN: президент Зеленский вылетел в Вашингтон

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что он мог вылететь на американском военном транспортнике с авиабазы Рамштайн в Германии. Американские издание предположили, что украинский лидер может выступить в ООН, но пресс-служба международной организации опровергла данную информацию.

Украинский президент покидает свою страну и, согласно двум источникам, уже находится на пути сюда, в Вашингтон, — сообщил ведущий телеканала.

Издание не привело детали предстоящего визита президента Украины в США.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее рассказал о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным после обсуждения ядерной безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что речь идет в частности об обеспечении безопасности Запорожской АЭС. Он также планирует обсудить этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он при этом допустил, что разговор с российским лидером может состояться раньше, если возникнут другие темы, но не уточнил, о чем идет речь.