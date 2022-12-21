Макрон заявил о планах позвонить Путину после разговора с Зеленским

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Эммануэль Макрон

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным после обсуждения ядерной безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал LCI. Он добавил, что речь идет в частности об обеспечении безопасности Запорожской АЭС. Он также планируют обсудить этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским, так как предметом нашего следующего разговора будут ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС, — сказал Макрон.

Он при этом допустил, что разговор с российским лидером может состояться раньше, если возникнут другие темы, но не уточнил, о чем идет речь.

Пранкеры Вован и Лексус в разговоре с журналистами ранее рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон записал их номер в телефоне как номер украинского коллеги Владимира Зеленского. Так, по их словам, политик «сам себя разыграл». Вован подчеркнул, что пранкеры написали Макрону от лица Зеленского после встречи двух лидеров и поблагодарили за разговор. Тогда политик и внес их номер в записную книжку, думая, что действительно получил СМС от президента Украины.