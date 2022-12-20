Пранкеры рассказали, как поставили Макрона с Зеленским в неловкое положение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Пранкеры Вован и Лексус в разговоре с журналистами рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон записал их номер в телефоне как номер украинского коллеги Владимира Зеленского. Так, по их словам, политик «сам себя разыграл». Вован подчеркнул, что пранкеры написали Макрону от лица Зеленского после встречи двух лидеров и поблагодарили за разговор, передает KP.RU. Тогда политик и внес их номер в записную книжку, думая, что действительно получил СМС от президента Украины.

И вот выборы, Зеленский побеждает... Макрон сам пишет ему (то есть нам): «Привет! Как твои дела?» Отвечаем: «Хорошо, почти выиграл». Но не просим о разговоре, потому что это может насторожить. Сам должен предложить, иначе будут сомнения. И он-таки предложил! Давай, пишет, позвоню поздравлю, — рассказали пранкеры.

По их словам, они пытались разговорить Макрона на то, что экс-президент Украины Петр Порошенко изначально не собирался соблюдать Минские соглашения. И политик, как заметили пранкеры, в целом с этим согласился.

Ранее стало известно, что британский принц Гарри рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, что считает допустимым заявить свои права на российский престол. Как пояснили пранкеры, они позвонили принцу от имени экоактивистки Греты Тунберг и беседа шла в основном о политике.

До этого жертвой розыгрыша российских пранкеров стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они связались с главой канадского кабмина от лица Тунберг и попросили его повлиять на Вашингтон и НАТО, чтобы избежать военных конфликтов.