Принц Гарри признался Вовану и Лексусу, что готов занять российский престол

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Принц Гарри

Британский принц Гарри рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), что считает допустимым заявить свои права на российский престол. Как рассказали пранкеры в студии радио «Комсомольская правда», они позвонили принцу от имени экоактивистки Греты Тунберг, и беседа шла в основном о политике.

Мы спросили, не хочет ли он заявить права на российский престол (у него же есть дальняя родственная связь). Сказал, что «может быть, если вдруг [будет такое предложение]», — рассказал Лексус.

Ранее жертвой розыгрыша российских пранкеров стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они связались с главой канадского кабмина от лица Тунберг и попросили его повлиять на Вашингтон и НАТО, чтобы избежать военных конфликтов. Также Вован и Лексус попросили познакомить их с персонажами мультсериала «Южный парк» Теренсом и Филиппом.

Также пранкеры позвонили от имени Тунберг голливудскому актёру Эштону Кутчеру. В ходе разговора лже-Тунберг сказала, что якобы собирается с визитом на Украину для встречи с президентом этой страны, в связи с чем попросила актёра охарактеризовать украинского лидера. Кутчер заявил, что Зеленский показался ему хорошим человеком, который «вполне заслуживает доверия» и находится «на правильной стороне истории».