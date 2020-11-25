Российские пранкеры разыграли премьер-министра Канады

https://static.news.ru/photo/2fd47de8-2f06-11eb-b9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных под псевдонимами Вован и Лексус.

Они связались с главой канадского кабмина от лица шведской экологической активистки Греты Тунберг и попросили его повлиять на Вашингтон и НАТО, чтобы избежать военных конфликтов.

Я тоже мечтаю о мире, где солдаты не нужны, но мы пока ещё не живём в этом мире. К сожалению. К сожалению, для этого нужны люди противостоящие тем, кто причиняет вред невиновным, — приводит ответ Трюда РИА Новости.

Также пранкеры попросили главу канадского правительства позаботиться о британском принце Гарри и его семье.

Я могу заверить вас, что канадцы также очень любят его. Я — в первую очередь. У меня было несколько замечательных бесед с ним, и я с нетерпением жду возможности провести с ним больше времени, если он этого пожелает. Сейчас он находится в сложной ситуации со своей семьей и британскими СМИ, в частности. Желаю ему всего наилучшего в построении его будущего, — ответил премьер-министр.

Канада считается одним из доминионов Великобритании, страной руководит правительство во главе с премьер-министром, однако жители Канады признают королеву Великобритании Елизавету II своим монархом.

Также Вован и Лексус от лица Греты Тунберг попросили познакомить их с персонажами мультсериала «Южный парк» Теренсом и Филиппом.

Я спрошу своих помощников попытаться связать вас, — сообщил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Кузнецов и Алексей Столяров поговорили с членами парламента Дании от имени бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.