Вован и Лексус разыграли парламент Дании от лица Тихановской

https://static.news.ru/photo/8bf2a4b4-0a45-11eb-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: photothek/Ronny Hartmann

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с членами парламента Дании от имени бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.

Это были мы. Подробности будут в понедельник. Пока не раскрываем, — сообщил РИА Новости Кузнецов.

Попытку неизвестного выдать себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую во время онлайн-заседания в парламенте Дании прокомментировала её пресс-секретарь Анна Красулина. Она назвала это обычным явлением, сопутствующим популярности. Помощница добавила, что инцидент может послужить предостережением на будущее, чтобы в дальнейшем не возникало подобных инцидентов.

Ранее стало известно, что неизвестный человек включился от имени Тихановской в заседание датского парламента, которое было посвящено политической ситуации в Белоруссии. Он заявил, что у него не работает веб-камера, но депутаты всё же через некоторое время догадались, что с ними беседует не Тихановская, и прекратили заседание. Позднее в парламенте заявили, что в ходе инцидента не было сделано заявлений, способных навредить внешнеполитическому курсу страны.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Последняя, будучи вынуждена покинуть родину, выехала в Литву и получила поддержку западных политиков. При этом она заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, она хотела бы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали, писал NEWS.ru.