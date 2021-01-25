Пранкеры от лица Греты Тунберг обсудили с Эштоном Кутчером Зеленского

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актёру Эштону Кутчеру от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и узнали его мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.
В ходе разговора лже-Тунберг сказала, что якобы собирается с визитом на Украину для встречи с президентом этой страны, в связи с чем попросила актёра охарактеризовать украинского лидера. Кутчер заявил, что Зеленский показался ему хорошим человеком, который «вполне заслуживает доверия» и находится «на правильной стороне истории».
Моя жена (американская актриса украинского происхождения Мила Кунис. — NEWS.ru) знает его где-то лет десять. Мы с ним очень хорошо пообщались, — сказал Эштон пранкерам.
По словам Кутчера, говоря о ситуации с публикацией разговора Трампа и Зеленского, украинский лидер назвал действия экс-президента США очень странными и коррумпированными,
Кроме того, пранкеры от имени Тунберг попросили актёра прокомментировать мемуары своей бывшей жены Деми Мур. В ответ на это он сказал, что наркозависимые — очень ненадёжные рассказчики. А Мур на протяжении долгого времени была наркоманкой и до сих пор не решила эту проблему.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных под псевдонимами Вован и Лексус.