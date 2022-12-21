Белый дом подтвердил очный визит Зеленского в США 21 декабря

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look PRess

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты с официальным визитом 21 декабря, подтвердил представитель Белого дома во время пресс-конференции. По его словам, украинский лидер проведет расширенную встречу с президентом США Джо Байденом и членами его команды по национальной безопасности, а после отправится на Капитолийский холм, чтобы обратиться к совместной сессии конгресса, передает NBC News.

По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон в среду. И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм, — сказал чиновник.

Уточняется, что члены конгресса США во время выступления Зеленского проголосуют за масштабный законопроект о финансировании, который включает примерно $44,9 помощи Украине. Представитель Белого дома считает, что этот визит даст важный толчок и поддержку для Украины.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Зеленский вылетел в Вашингтон. Отмечается, что он мог вылететь на американском военном транспортнике с авиабазы Рамштайн в Германии. Американские издание предположили, что украинский лидер может выступить в ООН, но пресс-служба международной организации опровергла данную информацию.

Военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Зеленский внезапно улетел в США, так как понял, что армию его страны сейчас «начнут бить серьезно». Собеседник добавил, что политик также посетит Штаты на фоне разногласий среди американской элиты по поводу объемов помощи Киеву.