Военный эксперт назвал причину внезапного полета Зеленского в США Военный эксперт Суконкин: Зеленский понял, что его начнут «серьезно бить», и улетел в США

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно улетел в США, так как понял, что армию его страны сейчас «начнут бить серьезно», рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Собеседник добавил, что политик также посетит Штаты на фоне разногласий среди американской элиты по поводу объемов помощи Киеву.

В США серьезные споры по поводу поддержки Украины. Понятно, что помогать будут, вопрос в суммах. Республиканцы начали демократам разные вопросы задавать, несмотря на принятый огромный бюджет Пентагона с пунктами про Украину. Зеленский понимает, что сейчас армию его страны начнут бить серьезно и это надо парировать, не зря сегодня пройдет коллегия Минобороны РФ с участием Путина, вероятно, что-то начнется в ближайшие дни или даже часы, — заявил Суконкин.

Эксперт предположил, что в зону СВО ВС РФ «не просто так» вернули боевые машины «Терминатор», нарастили производство новых танков, а также провели частичную мобилизацию.

Вероятно, в зоне СВО скоро начнутся какие-то большие действия со стороны России. Не просто так частичную мобилизацию провели, вернули «Терминаторы», нарастили производство танков. <...> Кроме того, Зеленский едет пиариться и послужить козырем для Байдена, чтобы ткнуть сомневающихся в США и Европу, где говорят об истощении арсеналов и неспособности некоторых государств обеспечить свою безопасность, — отметил Суконкин.

Он также вспомнил недавнее интервью западным СМИ главкома ВСУ Валерия Залужного, который усомнился в успехе планируемой Киевом наступательной операции на юго-востоке Украины.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Зеленский вылетел в Вашингтон. Отмечается, что он мог вылететь на американском военном транспортнике с авиабазы Рамштайн в Германии. Американские издание предположили, что украинский лидер может выступить в ООН, но пресс-служба международной организации опровергла данную информацию.