«Сборище фриков»: в Госдуме оценили совет Зеленского по деоккупации Крыма Депутат Госдумы Шеремет назвал украинский совет по деоккупации Крыма «сборищем фриков»

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

«Сборищем фриков» назвал созданный президентом Украины Владимиром Зеленским совет по деоккупации Крыма депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет. Парламентарий заявил, что проводить собрания данный совет может «только в психбольнице». Слова представителя законодательной власти страны приводит РИА Новости.

Этот совет — наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице. У нас в Крыму есть хорошая клиника, готовы обеспечить всю эту публику хорошим лечением и занятным времяпрепровождением, чтобы больше в голову не лезли дурные мысли, — сказал Шеремет.

Он также добавил, что посягательства на Крым будут иметь «непоправимые последствия».

В четверг, 18 мая, на сайте представительства президента Украины был опубликован указ о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Республики Крым и города Севастополя».

Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что в Киеве ненавидят Россию. Политик пообещал преследовать русских всегда и везде, а также достать «юридически или физически».

В ответ на это сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Подоляк — верный наследник той Украины, которая ненавидит Россию.