«Дети нацистов»: Цеков об угрозах Подоляка повсюду преследовать россиян Сенатор Цеков: украинцы, призывающие преследовать русских, являются детьми нацистов и предателей

Фото: t.me/M_Podolyak

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк — верный наследник той Украины, ненавидящей Россию, и эта ненависть привела страну к абсолютно плачевному, ничтожному состоянию, в котором она находится в настоящее время, сообщил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова Подоляка о том, что Украина ненавидит русских и будет повсюду их преследовать «физически и юридически». Официальные лица Украины, делающие такие заявления, по мнению сенатора, являются детьми нацистов и предателей, приведшие свою страну, фактически, к полному уничтожению.

Для нас это не является каким-то открытием: заявления Буданова (глава ГУР Украины. — NEWS.ru), заявления Подоляка. Они, по своей сути потомки, если мы дети победителей, то они дети или потомки предателей и нацистов, которые, в частности, привели Украину, фактически, еще раз повторю, к полному уничтожению, — считает Цеков.

Он убежден, что на стороне «детей нацистов» победы не будет никогда, а в случае, если дело дойдет до суда, то Подоляк и ему подобные обязательно окажутся на скамейке подсудимых.

Член Совфеда добавил, что по прошествии некоторого времени после окончания СВО ни один человек не вспомнит, кто такой Михаил Подоляк.

Ранее военный комиссар Карелии Андрей Артемьев заявил, что в зоне специальной военной операции Россия борется со злом, под которым следует понимать не только Украину. По его мнению, далеко не все россияне отчетливо представляют себе стоящую перед страной опасность.