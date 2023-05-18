«Будем преследовать всегда»: в офисе Зеленского признались в ненависти к РФ Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что в Киеве ненавидят Россию

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что в Киеве ненавидят Россию. Политик пообещал преследовать ее всегда и везде, а также достать «юридически или физически».

Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего <...>. Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно — юридически или физически, — написал Подоляк.

Ранее военный комиссар Калерии Андрей Артемьев заявил, что в зоне специальной военной операции Россия борется со злом, под которым следует понимать не только Украину. По его мнению, далеко не все россияне отчетливо представляют себе стоящую перед страной опасность.

17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что кризис на Украине может завершиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным. Он подчеркнул, что страны Запада продолжают нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию. По словам Лаврова, Запад намерен постоянно «повышать ставки» с целью продолжения украинского конфликта, о чем говорят поставки Киеву дальнобойных ракет и самолетов.