«Поддался глупости»: продюсер о скандальном поведении Сердючки на фоне СВО Продюсер Дзюник: Данилко поддался происходящим на Украине абсурду и глупости

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Андрей Данилко

Певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поддался происходящим на Украине абсурду и глупости, рассказал «Народным Новостям» музыкальный продюсер Леонид Дзюник. Он сравнил его с президентом Владимиром Зеленским, который, будучи комиком и актером, пытался попасть в российский шоу-бизнес и получить от него финансирование. Эксперт подчеркнул, что Данилко недалеко от него ушел, о чем говорит его поведение после начала СВО.

И что с Зеленским сейчас произошло? А Андрей недалеко от него ушел <...> Мне очень жалко, что с ним это произошло. Мне очень жаль, что он поддался тому, что сейчас происходит на Украине. Поддался этой глупости и абсурду, — заявил Дзюник.

Продюсер подчеркнул, что Данилко мог оказаться под влиянием покинувших Россию Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые открыто критикуют спецоперацию. Он также отметил, что певец пытается получить известность на Западе благодаря образу Верки Сердючки. Эксперт добавил, что Россия приняла Данилко и сделала его популярным и заявил, что не понимает, как после этого он может лить на нее грязь.

Зачем же лить грязь на Россию, которая тебя в свое время приняла и сделала популярным? Сколько гастролей у него было. Ну это его выбор. Как только он будет с этим жить, не знаю, — добавил Дзюник.

Данилко ранее рассказал о своем отношении к оставшимся в России артистам из Украины. Он перестал общаться с ними, считая, что они должны были поддержать свою страну, но осуждать не собирается