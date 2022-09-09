«Я никого не осуждаю»: Данилко высказался в адрес оставшихся в РФ коллег Данилко отказался критиковать оставшихся в России артистов из Украины

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look

Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал о своем отношении к оставшимся в России артистам из Украины. Он перестал общаться с ними, считая, что они должны были поддержать свою страну, но осуждать не собирается, пишет StarHit.

Речь идет об Ани Лорак, Наташе Королевой, Регине Тодоренко. Сам Данилко не уехал из Киева, считая, что должен остаться и поддержать земляков. Критиковать коллег артист отказался, но отметил, что понять их поведение он не может.

Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю, — подчеркнул популярный исполнитель.

Артист не обошел вниманием и Лободу, с продюсером которой Нателлой Крапивиной у него произошел конфликт. Поводом стал ролик с заплаканной Лободой, появившийся в соцсетях, после чего Данилко заявил, что певица поступила глупо. По этому поводу Крапивина даже написала Сердючке длинное сообщение, которое он так и не смог прочитать до конца.

А мне всего лишь не понравился ролик Светы, сказал, это плохо. Крапивина пыталась наехать на меня, но лучше бы посоветовала своей артистке другую форму — вытереть слезы, а потом снять видео. Если ты публичная персона, то не можешь позволить такую слабость! — убежден артист.

Ранее журналист Михаил Шахназаров рассказал, что украинский певец Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выступал перед ВСУ по собственному желанию. Он считает, что таких «неблагодарных» артистов больше не стоит впускать в Россию.