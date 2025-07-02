На Западе указали на неловкость в Европе из-за звонка Макрона Путину

На Западе указали на неловкость в Европе из-за звонка Макрона Путину Bloomberg: Европа столкнулась с неловкостью из-за звонка Макрона Путину

Лидеры европейских государств испытывают неловкость и разобщенность после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg. Журналисты отметили, что беседа состоялась из-за главы Белого дома Дональда Трампа.

Звонок был предпринят для того, чтобы президент США Дональд Трамп был не единственным западным лидером, общавшимся с Путиным, — отметил источник.

Согласно информации, в Европе сохраняется скептицизм относительно целесообразности возобновления диалога с Москвой. Многие политики и эксперты выражают сомнения в том, что общение с российским руководством может привести к положительным результатам, сказано в материале.

Путин и Макрон провели телефонный разговор впервые за три года. В ходе беседы Путин указал, что нынешний украинский кризис стал результатом действий западных стран. Лидеры двух стран обсудили обострение на Ближнем Востоке, включая противостояние между Ираном и Израилем, а также американские авиаудары по иранским объектам.

Также стало известно, что Макрон заинтересован в совете российского коллеги Путина по ядерной программе Ирана. Представитель французского правительства Софи Прима назвала разговор существенным событием. В течение двух часов они коснулись ряда вопросов, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия, который подписала Россия.