27 августа 2025 в 07:33

Макрон высказался об обвинениях Нетаньяху в адрес Франции

Макрон: обвинения Нетаньяху в антисемитизме являются оскорблением всей Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, пишет газета Le Monde. В нем указано, что прозвучавшие со стороны Нетаньяху обвинения в адрес Парижа в разжигании антисемитизма являются «оскорблением всей Франции».

Кроме того, в самом начале ответного послания Макрон подчеркнул, что публикация письма Нетаньяху в СМИ до того, как сам французский президент смог получить послание — невежлива.

Мой ответ также будет для ясности нашей дискуссии опубликован, но со своей стороны я бы хотел поставить в известность и дождусь, пока вы его прочитаете, это элементарная вежливость, — написал он.

Французский президент также упомянул, что Париж сохраняет приверженность безопасности Израиля. Обвинения в бездействии по этому вопросу неприемлемы, констатировал он.

Речь идет о том, что Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестину. Политик выразил уверенность, что такие действия поощряют террор.

Ранее Макрон информировал, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату Газы приведет к катастрофе. Он выразил опасения, что из-за этого весь регион может оказаться в состоянии постоянной войны. Для завершения конфликта нужно прекратить огонь в секторе Газа, доставить гумпомощь жителям анклава и освободить заложников, отметил политик.

Эммануэль Макрон
Франция
Биньямин Нетаньяху
антисеметизм
