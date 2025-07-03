Рекламный щит рухнул на автомобиль в Хабаровске из-за мощного шторма

В Хабаровске бушует мощная непогода, пишет Telegram-канал RT, публикующий кадры из подтопленного города. Сообщается, что из-за сильного ветра на автомобиль обрушился рекламный щит, на дорогах почти нулевая видимость. Движение на улицах местами парализовано.

Утром 3 июля сильный торнадо пронесся над селом Чигири в Амурской области. Из-за порывов ветра в населенном пункте повалило деревья, с некоторых частных домов отвалилась часть кровли. С одного из участков едва не унесло маленький бассейн.

Ранее стало известно, что сильные дожди, прошедшие в Забайкальском крае, подтопили 48 приусадебных участков в четырех населенных пунктах. Осадки подтопили в том числе мост на дороге регионального значения.

До этого мощный шквалистый ветер с ливнем обрушился на два района Новосибирской области, вызвав массовые отключения электричества. Без света остались жители 24 населенных пунктов. К работам были привлечены 216 аварийных бригад.

В середине июня мощный ураган обрушился на Дагестан, что привело к масштабным разрушениям. В Махачкале срывало крыши, в Каспийске обвалилась сцена рядом со стадионом «Анжи Арена».