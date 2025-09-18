Полуобнаженную россиянку нашли на парковке без сознания В Екатеринбурге девушку обнаружили в одном платье без сознания на парковке

В Академическом районе Екатеринбурга утром на парковке нашли девушку без сознания, передает URA.RU со ссылкой на собеседника. Предполагаемый возраст россиянки — 17 лет.

В 08:11 на место прибыли сотрудники ГБР. Там нашли девушку без сознания в платье и без трусов. Скорой помощи пока не было, — поделился источник.

Что случилось с пострадавшей, остается загадкой. В правоохранительных органах Екатеринбурга заявили, что информация о случившемся к ним не поступала.

