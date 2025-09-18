Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:29

Полуобнаженную россиянку нашли на парковке без сознания

В Екатеринбурге девушку обнаружили в одном платье без сознания на парковке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Академическом районе Екатеринбурга утром на парковке нашли девушку без сознания, передает URA.RU со ссылкой на собеседника. Предполагаемый возраст россиянки — 17 лет.

В 08:11 на место прибыли сотрудники ГБР. Там нашли девушку без сознания в платье и без трусов. Скорой помощи пока не было, — поделился источник.

Что случилось с пострадавшей, остается загадкой. В правоохранительных органах Екатеринбурга заявили, что информация о случившемся к ним не поступала.

Ранее в Волгоградской области прокуратура объявила о нахождении девочки, пропавшей после школьной линейки 1 сентября, в заброшенном здании котельной с травмами. Ведомство приступило к проверке, чтобы установить обстоятельства, при которых 13-летняя ученица получила повреждения.

До этого на вилле в Таиланде было обнаружено тело 57-летнего гражданина России. Мужчина арендовал дом на Пхукете сроком на два года. По предварительным данным местных правоохранителей, смерть наступила от остановки сердца, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Екатеринбург
люди
происшествия
россияне
