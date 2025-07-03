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03 июля 2025 в 10:58

«Тайган» не будет заявлять в полицию на давшую вейп обезьяне боксершу

Анастасия Лучкина Анастасия Лучкина Фото: Социальные сети

Администрация крымского сафари-парка «Тайган» не будет подавать заявление в полицию на боксершу Анастасию Лучкину, давшую вейп орангутану, заявила NEWS.ru пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина. По ее словам, никто не хочет ломать карьеру и судьбу девушки.

Администрация «Тайгана» не будет подавать заявление в полицию в отношении девушки. Тайган не хочет ломать ее карьеру и дальнейшую жизнь, — сказала Алексагина.

Ранее Лучкина сняла на видео, как она курит вейп около клетки с обезьяной и протягивает устройство животному. Орангутан взял устройство и повторил все действия девушки.

Позднее Лучкина опубликовала видео с извинениями за свой поступок. По ее словам, она сделала это «ради хайпа» и теперь сожалеет о содеянном. Она добавила, что перед ней другие посетители зоопарка также «угощали» обезьяну табачными изделиями, потому она решила повторить этот поступок за ними. Девушка подчеркнула, что очень любит животных и не хотела причинить вреда здоровью орангутанга.

Алексагина рассказала, что орангутан Дана чувствует себя лучше. По ее словам, критический период пройден, на данный момент жизни обезьяны ничего не угрожает. Алексагина отметила, что Лучкина совершила нехороший поступок, дав покурить вейп орангутангу Дане, однако не стоит ломать ее судьбу. Она призвала вернуть спортсменку в бокс и не выгонять из Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

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Тайган
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